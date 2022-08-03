古代建築多採用土木材料，因為木材比起磚石成本低，而且施工方便，不過木頭比石頭更不易保存，遇天乾物燥或打雷天氣時，一不小心就可能發生火災，而且古時建築的屋頂緊密，容易造成屋內火勢悶燒，更難被撲滅，古人究竟如何防火呢？除了在靠近水源的地方建屋外，還有人會在家裡掛春宮圖，認為有防火的作用。

根據《梨視頻》報導，南宋嘉泰元年和二年時，曾發生過4次火災，幾乎燒掉半個臨安，可見古代發生火災很難撲滅，而古代不如現代方便，建築多為木材，因此古人在選址時，會優先選擇鄰近水源的地點建房，例如安徽宏村始祖汪仁雅，原本在金陵經商，但卻多次遇到火災，輾轉來到雷崗山一帶後，他將天然水窟開鑿成湖泊「月沼」，也就是為了以備不時之需。

若找不到近水源的地方，古人就會在屋內設儲水設施，不少老宅院中，可見許多大水缸，紫禁城也是以此方式防火，根據《大清會典》記載，紫禁城裡的水缸多達308個，主要就是用於防火，稱為「門海」，每個水缸容積約3千升，隨時需保持滿水狀態，到了冬季，還會有專人在水缸下燃燒炭火，避免水結冰。

另外，從周朝開始，朝廷就已成立類似現今的消防單位，每個朝代的名稱都不同，周朝稱為「司煊」；宋朝稱為「防隅」；元明則是「救火兵丁」；清初為「防範火班」。根據《東京夢華錄》記載，宋朝還設有軍巡鋪，也就是現在所謂的消防局，汴梁城中每300步一所，設有5名士兵巡視，還在高處設望火樓，發生火災時能第一時間發現。

古人在建築樣式上，也會製作防火設計，例如徽派建築的馬頭牆，石灰材質可以阻止燃火，還有防風作用，以免火勢蔓延，除此之外，還有一些民間傳說的防火方式，例如在屋脊設計能吞火的神獸鴟吻（音同吃吻），而且古人認為火神是女性，因此會在家掛春宮圖，認為火神看了會害羞，就不敢進入家門，能防止火災發生。