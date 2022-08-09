根據紐約聯邦準備銀行公布的調查，由於汽油價格驟跌，加上美國人認為食品價格和房價的漲勢未來將放緩，7月消費者通膨預期大幅下降。

此外美國7月消費者物價指數（CPI）10日出爐，增幅可望小於6月的40年最大漲幅9.1％。通膨數據放緩，應會讓聯準會（Fed）在升息力道上有所收斂。

為力抗通膨巨獸，Fed今年啟動升息循環已四度調高基準利率，升幅共計2.25個基點。據CME Group利率期貨報價，市場預期Fed9月例會將連續第三度升息3碼（0.75個基點）。

紐約聯準銀行8日發布的7月消費者預期調查（Survey of Consumer Expectations）顯示，受訪者普遍預期，未來一年通膨年率降至6.2％，創今年2月來新低；三年內降至3.2％，為去年4月來最低點。

儘管7月調查結果對照歷史標準仍偏高，但與6月調查的6.8％和3.6％一比，分別滑降0.6個、0.4個百分點。至於五年通膨預期，也較6月調查降0.5個百分點來到2.3％。

上月美國通膨預期大大降溫，與汽油、食品價格漲勢放緩有關。紐約聯準銀行7月調查的受訪者預期，汽油價格未來一年漲1.5％，與6月調查相比掉了4.2個百分點，是有此調查以來第二大單月跌幅。美國汽油價格在過去一年漲了60％。

受訪者預期未來一年食品價格漲6.7％，相較6月調查下滑2.5個百分點，是2013年6月來最大降幅。據美國勞工統計局資料，在迄至6月的一年，食品價格累漲10.4％。

受訪者預期，未來一年美國房價漲幅，從6月調查的4.4％收縮到3.5％，寫下2020年11月來新低。

美國勞工部10日將發布7月CPI，也是拜汽油價格走跌之賜，預料年增率8.7％，相較6月創逾40年新高的年增9.1％略為緩和。不過剔除能源和食品價格不計的核心CPI，預期年增6.1％，高於6月的5.9％。

美國消費者降低通膨預期，通膨可能在7月觸頂，美元指數應聲走低。9日下滑0.2％至106.15，跌破上周五觸及的逾一周高點106.93。