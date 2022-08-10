踏入8月也意味著暑假進入尾聲，而Global Mall也希望讓孩子與家長們一起盡興玩到開學，因此本月再推出「微夏令營」，更擴增至共逾400場體驗活動，從動起來好FUN營、小小職人體驗營到手作好玩體驗營，由戶外玩到室內，更特別加碼祭「環球獎學金」活動，參加館內活動滿5次即抽3000元電子商品禮券。

Global Mall桃園A8、新左營車站及屏東市8月，與擅長使用可回收瓦楞紙創造的「我的秘密基地」合作打造「恐龍世紀紙迷宮」。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的GLORIA Ray Ban TOP GUN捍衛戰士，原價6350元，優惠價4980元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的Quiksilver & Roxy 手提包，原價1780元，優惠價1160元。（Global Mall提供）

另外本月更推出限定三大「樂活永續FUN暑假」活動，像「未來永續小學堂」就與玩轉學校推出「解救鯨魚守護者」情境式教學，搭配闖關互動遊戲，更以環保藝術季為主題，全台8店8月打造「永續鯨魚展」，與台灣燈會燈藝師劉彥麟師傅合作，以多種廢棄物及寶特瓶搭建成2米高的大型鯨魚，在Global Mall桃園A8、新左營車站及屏東市於8月則推出「恐龍世紀紙迷宮」，更有「聽故事•玩手作」以海洋繪本故事搭配水母熔岩燈、氣球河豚手作，以及環保音樂秀等多項環保活動，呼籲大家保護海洋與地球。本月刷聯名卡於指定專門店消費當日累滿2000送100、滿3000最高送300，再搭配館內多款出遊服飾、旅行用品及親子清爽美食、沁涼飲品優惠6折起優惠。