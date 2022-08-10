台銀發股利財，第三季台股股息收入將破百億。台銀除了2022年上半年的獲利已達97億即將破百億之外，近來再傳捷報，由於台銀近半年來大舉擴張台股財務投資部位，再加上7檔金控股的長投股權配發較2021年更高的股利，使得台銀今年所配發到的台股股息收入，也將以突破百億大關的規模，創下台銀史上的最高台股股息收入紀錄，估計台銀在今年第三季，至少可望實現約當110億的股息收入。除了台銀之外，其他公股金控、銀行今年第三季將實現的股息收入也非常可觀。其中，合庫金旗下合庫銀行的台股投資部位超過400億元，在公股體系掛帥，不過合庫目前的投資策略，已更加向外分散來避險，這也使得先前合庫金公告持股部位時，依照金控法第46條對於持股超過30億元，或是大於淨值5％必須公告的持股部位因而降低，對此合庫則說明，事實上合庫分散投資、未達須公告門檻的投資部位更多，因此，第三季可實現的股利，反而比起去年更加可觀。第一金旗下現在以一銀為台股投資主力，一銀目前的長投股權約當120億，短投股權則為250億，其中依金控法所揭露的部位約90多億，其餘近160億的部位亦走低於申報門檻的分散投資路線，以避免持股集中，風險過大，一銀內部則估算，第三季可實現的股息收入，長投約6億，短投則約14億，合計有上看20億的水準。兆豐金依照金控法揭露的部位約210億，低於金控法揭露門檻的台股投資部位，則約有50億，合計約260億，在第三季可實現的股利收入也非常可觀，其中兆豐金指出，光是在7月已實現的台股股利就約17億。上市公司配發股利的規模近幾年來節節高升，以及台銀本身也大幅擴張台股短投部位，因此雙雙推高台銀的台股股息收益，在這二年來到歷史高峰；根據台銀在2021年報上的數據顯示，台銀在2020年、2021年的台股股息收入，分別為93.5億、98.9億，相對應的台銀的台股財務性投資（非長投股權）部位，根據年報顯示，也從2020年的103.55億，在2021年增至199.09億元，如今更進一步的攀升至260億以上的水準。至於長投股權的投資部位，則在配發股票股利之下，從2020年底的720.92億元，略增至746.87億元，兩者相加，台銀的整體台股持股部位的規模，現在已有超過千億的水準。家大業大的台銀，由於早年歷史背景，因此成為許多公股金控、銀行的共同大股東，而台銀除了原本同時持股第一金、兆豐金、華南金、台企銀等公股長投股權之外，另外加上早年即持有的包括國泰金、元大金、開發金、中信金（因為當年台壽被中信金合併）等長投股權，全部都是今年殖利率在一定水準之上的金融股，其中，元大金、開發金更榮登今年金控股殖利率的前二高，也使台銀不但在第三季實現可觀的股息收入，同時還破史上紀錄。