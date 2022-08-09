華南金控公告，7月合併稅前淨利為26.22億元、合併稅後盈餘為24.01億元；累計前七月的合併稅前淨利123.45億元、前七月的合併稅後盈餘為103.87億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.79元，每股淨值為13.96元。
華南銀行7月合併稅前淨利為22.17億元、合併稅後盈餘為20.07億元；累計前七月的合併稅前淨利113.73億元、前七月的合併稅後盈餘為97.00億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.07元，每股淨值為22.18元。
華南金控公告，7月合併稅前淨利為26.22億元、合併稅後盈餘為24.01億元；累計前七月的合併稅前淨利123.45億元、前七月的合併稅後盈餘為103.87億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.79元，每股淨值為13.96元。
華南銀行7月合併稅前淨利為22.17億元、合併稅後盈餘為20.07億元；累計前七月的合併稅前淨利113.73億元、前七月的合併稅後盈餘為97.00億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.07元，每股淨值為22.18元。
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