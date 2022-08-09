金融股今（9）日持續落後補漲，並扮演台股穩盤指標，法人表示，金融股股價相對落後，配合7月起有龐大股息收益入帳，以及全球持續進入升息循環，帶動金融股日K連三紅，至10點45分時，約維持0.5％的漲幅，扮演台股重要盤指標。

因半導體股拉回幅度較深，致電子類股指數今天下跌約0.65％，反觀金融股今天表現亮眼，遠東銀、永豐金表現強勢，上漲超過2％，另中再保、玉山金、兆豐金、統一證等漲幅也在1％以上，華南金、旺旺保、合庫金、中信金及第一金等都同步上揚。