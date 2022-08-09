國際原油期貨價格於台北時間昨晚強彈，每桶從93美元多反彈至96美元以上，今早雖小幅壓回，但反應淨值上漲，二檔原油正向ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），今（9）日同步上揚1％以上。街口投信分析，未來國際油價下行空間有限。

截至8月5日止，美國就業報告公布前夕，布蘭特原油期貨在短短四個營業日內，即從每桶103.97美元跌至94.12美元，跌幅接近10％。

街口投信表示，主因不外乎是中國製造業信心跌破50、台海危機升溫、英國央行看壞經濟前景等信心層面不足的因素，反觀基本面的資料顯示，OPEC+決議9月份僅小幅增產10萬桶/日、美國7月份非農就業新增達52.8萬人等，皆凸顯出全球原油市場供給增速依舊緩慢與經濟衰退仍為時過早的事實，短期而言，不排除油價有超跌的可能。

另一方面，街口投信分析，通膨飆升與薪資高漲，已造成各類原物料的生產成本大增，但目前還不是最糟糕的時刻，美國頁岩油公司EOG Resources即對外表示，當前生產成本的高漲，尚可透過提高生產效率來抵銷部分衝擊，倘若明年仍持續面臨通膨壓力，屆時的油井成本必將節節攀升，由此可見，國際油價的下行空間恐是相對有限。