群智咨詢（Sigmaintell）表示，8月國際政治局勢動蕩加劇，疊加高通膨持續，需求端的消極影響難以消弭，而供應端在高庫存的壓力下，雖然面板廠對稼動率有所控制，但依然無法抵消需求下降的幅度，全球LCD TV面板市場供需環境持續寬鬆。8月面板價格續跌，唯跌幅有所收斂。

需求側，終端市場持續低迷，通路拉貨保守，品牌採購策略仍以去庫存為主，加之面板價格並未現止跌的訊號，面板採購維持保守。供應側，七月面板廠?動了近年來幅度最大的減產動作，但在高庫存包袱壓力下，寬松的供需環境仍難以扭轉。

根據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，7月、8月供需寬鬆環境背景下，電視面板價格預計將持續下降，8月面板價格降幅將有所收窄。各尺寸表現來看，32吋面板預計8月維持1美元降幅。43吋面板供應持續增加，且部分面板廠價格策略積極， 8月價格預計將持續下探2美元。50吋面板需求有所恢復，但持續受相鄰尺寸價差影響，預計8月維持2美元降幅。55吋面板供需持續寬鬆，預期8月降幅縮小至2美元。大尺寸電視面板的庫存壓力疊加產能控制力度有限，整體供需持續寬鬆，7月面板價格維持較大降幅，預計8月降幅將有所收窄。