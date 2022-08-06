一門連美國本土龍頭都做到破產的生意，遠東新為何敢豪賭兩百億投入？

固聚酯粒（PET），是寶特瓶的原料；而再生聚酯（Recycled PET，RPET），則是近年在減碳趨勢下，食品業兵家必爭的「新綠色金礦」，由回收寶特瓶再製而成。

歐美3年後回收包材占25％

需求大增卻遇斷鏈、成本飆

當前，歐盟、美國部分州政府已明定，二○二五年，塑膠包材必須含二五％的回收材質；更甚者如加州、華盛頓州要求，二○三○年後該比率要提高至五○％，未達標者將開罰。

國際大廠們也紛紛訂出時程，遠東新透露，如可口可樂已超前部署，明年起，部分地區飲料瓶身的再生聚酯比率將提高至五○％，二○三○年更要達到百分之百。雀巢、歐萊雅、聯合利華也有相應做法。

這讓再生聚酯在全球的需求遠大於供給，價錢曾爬升至原生聚酯（以石化合成的固聚酯粒）的一．五倍至兩倍。加上後疫情時代，塞港、斷鏈風險升高，品牌端傾向供應鏈要能在地製造，使得包材原料供應商，如遠東新，在美國生產勢在必行。

一八年，遠東新董事長徐旭東決心在美國東部與中南部，打造一條上游至下游、淘綠金的供應鏈，背後代價是逾新台幣兩百億元、比其過去兩年稅後淨利總和還高的瘋狂投資。

光是此刻，正在德州興建的全球最大PET一貫廠，累計已投資逾新台幣一百億元，約當於該公司去年全年稅後淨利，不少業界人士都驚呼，「徐董怎麼敢玩這麼大？」

但，這個綠色供應鏈看似商機無限，實際上能接下訂單的業者卻寥寥無幾。

以再生聚酯來說，它涉及人工回收，在後疫情時代，人力與生產成本上漲，三年來美國有八間中小型供應商倒閉，連全美規模最大的再生聚酯製造廠CarbonLite去年三月也向法院聲請破產保護。

習慣便利性的美國人，並沒有資源回收習慣，過去十年寶特瓶回收比率不到三成，遠低於台灣的九五％、也不如全球平均約六○％。等於這在美國是一門原物料難找的生意。因此，業界一度盛傳，遠東新在美國是做「賠錢生意」。

但，該公司化纖總部代總經理范欽智接受商周專訪時卻透露，他們在美國的淨利率，是亞洲兩倍！

根據遠東新最新財報，該公司在美投資成本比亞洲高，但淨利率達到雙位數，是母公司的逾兩倍。且初期於俄亥俄州、西維吉尼亞州兩地的投產支出，現在已全數回收，如此成效超乎外界想像。

為何同一門生意，別人在美國做不下去，遠東新卻能創造超越亞洲的淨利率？

一條龍模式提高獲利率

高難度技術獲大廠外加利潤

首先，是該公司在美國從原生聚酯到再生聚酯都生產的一條龍模式。

同業力麗集團副總經理陳漢卿解釋，原生聚酯與再生聚酯的產製技術有部分重疊，可相互調節成本與利潤，分攤固定成本，提高獲利率。

再者，製造技術也是該公司的利器。

相較於美國同業生產出的再生聚酯，因潔淨度不足，大都只能用於地毯或玩具填充材料，可替代性高，附加價值低。

但遠東新在美國製造的再生聚酯，主打潔淨程度與原生聚酯無異的食品等級，可再製成食品包材。例如可口可樂瓶身、或高價礦泉水品牌斐濟水（FIJI Water）今年推出的百分之百再生聚酯瓶，背後供應商也是他們。

一位資深同業指出，除汙能力是影響再生聚酯終端產品的重要技術，「當人家還在用水洗，它已經用化工技術去做除汙，效果更好，也更省水，這是別人跟不上的。」

「別人是做Cost-Down（成本刪減）的生意，我們是做Cost-Plus（成本加成）。」范欽智說。

資深石化產業分析師、棣邁產業顧問公司總經理何耀仁進一步解釋：「它與可口可樂的關係更像是策略聯盟。品牌願意在成本之外加上利潤，支持供應商的成本結構，讓它繼續壯大。」

但，最難複製、也最挑戰的，其實是遠東新要如何在美國彎下腰，鞏固好源頭的資源回收，避免巧婦難為無米之炊。

美國寶特瓶回收率低落，多數家庭垃圾根本未經分類就直接掩埋，相較於台灣、日本，在美國多了一段「從垃圾中挑資源」的任務，回收難度極高。

遠東新化纖總部固聚事業部協理羅怡文比喻，現在的美國就像三十年前的台灣，資源回收的觀念才剛起步。

然而，在別人眼中，美國是資源回收的荒地，但在遠東新看來，卻是一片藍海。

有了過去在台灣、早從一九八八年就投資首座廢棄寶特瓶再生工廠的經驗，他們知道，這件事情沒有政府立法、大力推動，很難實現。因此在美國，他們聯合各種非營利組織或容器回收相關協會，積極遊說各地州議員，推動資源回收相關法令。

美國人不習慣回收怎麼辦？

追蹤飲料瓶顏色、教做回收

但，光有法令還不夠，羅怡文直言，回收習慣是無法短時間改變的，就算有法規，實際執行也可能不理想，因此他們甚至得捲起袖子到第一線，理解民眾喜歡喝什麼飲料。

為什麼連民眾喝什麼飲料都要知道？

她解釋，回收難度最高的在於，「透明的瓶子不能與有色的瓶子混雜，否則終端產品的瓶身會出現色差。」

而瓶子會呈現怎樣的顏色，其實跟當地民眾飲食習慣有關。例如某些地區健康意識較強，大多喝礦泉水，回收來的透明寶特瓶較多；但喜歡喝含糖飲料的區域，瓶身顏色則可能五花八門。

遠東新需要深刻理解，每個地區回收來的瓶身顏色偏向，若有色瓶多、透明瓶少，則得重新設定儀器參數，才能精準揀選出透明瓶。

甚至，他們還得化身環保志工，到各地的社區委員會舉辦講座，宣導回收的重要性。

這些廢棄瓶在回收廠內壓成瓶磚後，「每塊瓶磚都要壓上條碼，就像行李箱一樣，方便溯源。」羅怡文說，若一地區的瓶磚回收品質太差，他們就會派員到當地社區舉行講座、活動，開放學校或居民參訪回收廠，手把手教導當地民眾如何進行資源回收。

難以想像，這門每年在全球為遠東新帶來逾三百五十億元營收的再生聚酯生意，一切，得像當年台灣的環保志工媽媽一樣，從最基礎的社區教育做起。但她笑說，「是的，我們很習慣從零開始。」

范欽智說，遠東新在海外的再生聚酯生意會繼續擴大，目標是，「在哪裡設廠，就要處理哪裡的問題（資源回收）。」

但何耀仁也坦言，遠東新插旗美國得利，背後有兩個政治因素，一是中美關係緊張、二是美國對亞洲課徵反傾銷稅，導致中國及亞洲製造的低價瓶用酯粒賣不進美國。若這些優勢不再，恐成遠東新在美投資的隱憂。

此外，固聚酯粒原料PTA，近三年在美國售價從每噸一千五百美元飆漲至兩千美元，也是不可忽視的成本挑戰。

一樁投資究竟是好生意還是壞賭注？遠東新從別人看不上眼的苦功做起，把護城河築在這些日常細瑣的功夫裡。

小檔案＿遠東新世紀

成立：1951年

董事長：徐旭東

主要業務：生產事業占集團營收56％，分為石化、化纖與紡織事業

成績單：2021年營收2,388億元，化纖事業占集團營收逾3成

地位：全球最大食品級再生聚酯製造商，客戶包括可口可樂、雀巢等

看完本文，可以想一想：

一、當大家都認為這生意不可行時，是否曾盤點過自己的資源與優勢有無可能逆勢攻克市場？

二、選擇比努力重要。但確定方向後，真的有執行到一百二十分，讓每一個細節都更墊高自己的護城河嗎？