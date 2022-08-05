「2022台灣美食展」在5日至8月8日一連四天於台北世貿一館盛大舉行，交通部觀光局在台灣美食展設置「踅台灣呷好味國家風景區主題館」、「良辰吉食樂齡養生館」、「穆斯林美食館」及「小吃大器館」等四個主題館，為參展規模最大的政府單位，邀請民眾把握4天展期前來參觀、玩遊戲拿獎品。

觀光局表示，美食與小吃一直都是國際旅客來台旅遊的重要因素，推廣美食，不僅能增進國人或國際旅客的旅遊意願，也可以更增加對這片土地的認知。因此在本次台灣美食展根據不同概念設置相關的展館，各展館的設置發想及特色如下：

1.踅台灣呷好味國家風景區主題館：配合2022年以「多元主題旅遊」為精神目標，以「樂活、文化、美食、生態」及13個國家風景區管理處所推廣觀光圈的「嚴選美食」為主軸，網羅各國家風景區內特色美食，提供消費者在地嚴選之美食饗宴。

2.良辰吉食樂齡養生館：從樂活養生旅遊的概念發想演繹，以臺灣四季養生美食為引，串聯各地特色節慶、樂活觀光活動融入其中，打造「良辰吉食樂齡養生館」，向民眾傳遞「依節氣．食當令」的概念。

3.穆斯林美食館：依據穆斯林食、衣、住、行的各種特色，規劃多元文化展區及體驗區，每日提供多項穆斯林藝術及美食體驗活動，現場也有多家獲清真認證的美食商家進駐，展示各種穆斯林料理特色。

4.小吃大器館：為推廣臺灣豐富多元的在地小吃，提升臺灣小吃美食的整體質感，吸引世界各地的觀光旅客，辦理「小吃大器」餐器設計展覽，展出餐器與餐袋別具巧思，以「小吃的五行」概念，運用金（金屬）、木（木器）、水（石器）、火（玻璃）、土（陶瓷）不同材質盛裝經典小吃，演繹臺灣特有文化創意面貌。

觀光局張錫聰局長表示，為了推廣樂齡旅遊，觀光局今年在台灣美食展增設良辰吉食樂齡養生館，希望以樂齡養生適用的料理，搭配各縣市知名的美食或名產，延伸至以養生美食為理由出發的旅行，讓民眾享受不一樣的樂齡美食旅遊體驗。

除此之外，今年觀光局的四個展館除了有各自辦理的活動之外，另外推出聯合集章活動，在各館完成不同的任務內容後即可蓋章，收集完觀光局4個展館的印章後，可至「良辰吉食樂齡養生館」換取精美小禮物。