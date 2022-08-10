台南市長黃偉哲（右六）說，希望透過此次遊程，把台南市場美食介紹給更多人知道。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府從8月20日起連5周的周末，將舉辦「台南樂活市集小旅行–跟著美味去旅行」，市長黃偉哲說，今年《米其林指南》將台南納入評鑑範圍，但不少台南人心中的米其林，反而是在米其林不會去的傳統市場，希望透過此次遊程，把台南市場美食介紹給更多人知道。

疫情後為積極振興傳統市場商機，南市府經發局辦理各活動振興市場，8月20日、21日、27日、28日和9月3日，將分別在新化、鹽水、鴨母寮、東菜市及西門淺草5處，舉辦市集小旅行，另也能上網票選台南特色的傳統市集與名攤，參加投票者，還可以參加抽獎，把買菜金帶回家。

黃偉哲表示，遊客來台南大多是逛博物館、老街等景點，像是景點跟景點之間的移動，台南是美食之都，其中有許多別具特色的市場，很多古早味的東西也都在傳統市場才有，希望遊客也能多來是市場逛逛，變成市場跟市場之間的移動。

市府經發局市場處長陳豪吉說，此次的市集小旅行結合網紅拍照熱點、必去老街、與神同行小風神神怪路線等，有吃有玩，每場次人數上限30人，更多活動內容資訊，可民眾到「台南市市場巡禮」臉書查詢。