美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中共在台海周圍進行軍演及試射飛彈，我國空軍防空飛彈部隊也持續運用愛國者三型飛彈防空雷達嚴密監控敵情。台南市長黃偉哲9日也率市府團隊前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，感謝國軍不辭辛勞捍衛台灣領空。許多網友看完後紛紛留言「國軍辛苦了」。

黃偉哲在臉書上喊出「戍守民主最前線，全民國防做後盾」，同時指出連日來面對共軍的侵擾，駐守台南基地的空軍第一聯隊是捍衛台灣的重要部隊。黃偉哲也特別代表台南市民「感謝官兵弟兄姊妹的辛勞，為國軍加油」，強調全民團結的意志，是鞏固民主的強力後盾。此篇文章一發出，許多網友超級感動，留言區蓋起高樓。

網友直呼「國軍辛苦了」，「謝謝國軍！辛苦了！謝謝市長代表人民慰問國軍！」、「國軍辛苦了！」、「國軍保衛家園，感謝你們，加油」、「國軍加油，謝謝你們！保家衛民」、「國軍加油辛苦了」、「致敬所有守護台灣的國軍們，大家辛苦了！謝謝大家」。