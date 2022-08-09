前立委郭正亮。（資料照片）

林智堅的台大國發所碩士論文。（丁世傑攝）

台灣大學今（9）日突然開記者會表示林智堅論文抄襲嚴重，核定撤銷林智堅碩士學位，林智堅的委任律師黃帝穎質疑，「選在台灣面臨中國武嚇的此時，台大異常突襲的開論文記者會，不是為中國武嚇轉移焦點？」對此，前立委郭正亮稱「簡直是笑死我了！」真正要用軍演轉移林智堅論文焦點的恐怕是民進黨自己吧！

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，台灣大學今（9）日公布審定結果，審定委員會認定林智堅抄襲余政煌的碩士論文「且情節嚴重」，建議撤銷林的碩士學位，並經教務處核定。

林智堅的黃帝穎認為，「上午外交部開國際記者會，為了國家安全向國際發聲，結果台大突然通知今天上午也要開記者會講論文案，台大何時在開記者會？學倫要點哪一條說可開記者會操作個案？」黃帝穎質疑，「選在台灣面臨中國武嚇的此時，台大異常、突襲的開論文記者會，社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為中國武嚇轉移焦點？」

對此，前立委郭正亮今（9）日在《新西蘭華人電視台TV28》表示，台大審查會做出決議，認定林智堅抄襲，程序上可以走教育部的申訴，打行政訴訟，等到打完訴訟選舉也選完了，「林智堅現在恐怕在天人交戰之中」。

郭正亮跟主持人Summer提及，林智堅的律師第一時間立刻扣帽子，稱「選在台灣面臨中國武嚇的此時，台大異常突襲的開論文記者會，社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為中國武嚇轉移焦點？」

郭正亮稱，「簡直是笑死我了！」真正要用軍演轉移林智堅論文焦點的恐怕是民進黨自己吧！