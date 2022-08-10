噪音車擾人清夢，台中市警第三分局9日晚間，與台中市監理站及台中市環保局共同執行「改裝車輛稽查及噪音檢測」勤務，在南區復興路2段與忠明南路周邊，攔檢疑似改裝及噪音車輛，整場勤務總計檢測出11輛不合格車輛，依法開出近25200元罰單，查獲酒後駕車2件。

市警第三分局指出，共計攔查28輛疑似改裝及噪音車輛，逐輛帶往環保局設置的檢測站進行實地檢測，經由儀器設備檢測計有11輛不合格車輛，環保局現場即依噪音管制法第26條規定告發，共計將處25200元罰鍰，後續將持續要求不合格車輛限期改善至複驗合格。

警方呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，限期檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上24000元以下的罰鍰。

市警第三分局長楊川表示，警方同時也結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段實施封閉式路檢，要民眾勿存僥倖心態，避免酒駕交通事故的發生。

警方指出，執法沒有假期，統計111年1月迄今，執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務已有8場次，且攔查檢驗不合格噪音車輛達52件，未來也將持續與環保局、監理站單位配合執行取締噪音改裝車聯合稽查工作，透過執法及勸導方式，還給民眾一個安寧環境。