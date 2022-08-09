中檢9日在大雅警分局舉辦選舉查察分區座談會，宣示查察賄選決心。（台中地檢署提供／陳淑芬台中傳真）

年底九合一選舉將至，台中地檢署今天邀集台中警察局各單位等主管，舉辦「111年地方公職人員選舉查察分區座談會」。台中地署檢察長郭永發在會中宣示執行查察賄選決心，指示選前以查賄及制暴工作為首要任務，並防止資金、暴力、賭博、幽靈人口及假訊息介入選舉，檢警會中針對查察賄選交換意見。

今年九合一選舉將在11月26日舉行，台中地檢署「111年地方公職人員選舉查察分區座談會」今天在台中市警局大雅分局舉辦，郭永發率主任檢察官黃政揚、檢察官胡宗鳴參加，並邀集台中市警察局副局長鄧學鑫、大雅分局分局長賈立民、偵查隊長陳宗凱及各派出所所長等主管與會。

郭永發表示，警方在選前要將查賄、制暴工作視為首要任務，有效防止境內及境外資金、暴力、賭博、幽靈人口及假訊息介入影響選舉結果，並提示查賄技巧重點；陳宗凱也在會中提出查察賄選工作執行報告及分析。

台中地檢署指出，目前已制定分區查察責任區，因應可疑賄選狀況，檢察官將隨時發動偵查，有效打擊賄選、暴力介入選舉犯行。並呼籲候選人、助選人及樁腳，能乾淨參選，競選活動要公正、公開，共同端正選風、提昇民主政治，若有觸犯刑章，必將繩之以法。