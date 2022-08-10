騰雲(6870)公布半年報，上半年營收2.07億元，年增16.7％，稅前淨利0.3億元，年增31.4％，歸屬母公司業主淨利0.21億元，與去年接近持平，每股盈餘1.31元。受益於疫情推動海內外數位轉型需求增加，與去年9月成立的騰創數析陸續創造以資料科學為核心的加值服務，已於上半年貢獻集團營收，可望進一步墊高下半年度獲利，法人預估下半年可望優於上半年。

騰雲表示，根據2022年IDC全球數位轉型支出指南表示，受疫情影響，2022年全球數位轉型投資將達1.8兆美元，且2022年至2026年每年的複合成長率(CAGR)將達16.6％。報告指出，隨著企業加速追求數位優先策略，企業更傾向引進外部資源直接參與轉型，其中提升客戶體驗已經成為許多公司的首要任務。騰雲指出，數位轉型將成為產業剛需，透過雲端架構建立平台化的OMO解決方案生態系將成為產業標配持續挹注騰雲一次性與持續性收入的成長。

騰雲指出，上半年度持續透過集團化的方式持續開發新產品、新市場與新商模，不但在7月獲國發會肯定代表台灣赴日參與台日數位轉型交流活動，借助政府的力量加速海外拓展，更與日商Hitachi Solutions和VINX簽署更大規模的策略合作挹注海外營收，持續將既有的解決方案透過策略夥伴的方式進行海內外推廣。

展望今年，騰雲將以海內外OMO數位轉型解決方案的一次性與持續性收入的穩定增長及經濟規模化後損益結構的改善為基礎，加入集團化後商業模式綜效的展現，持續推升今年騰雲的海內外營收成長。

騰雲7月營收0.36億元，年增16.5％，前7月營收2.44億元，年增16.67％。