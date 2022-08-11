美國7月通膨降溫，低於市場預期，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）將放緩升息速度，美股今天大幅收漲，其中道瓊大漲500點以上，那指及標普漲逾2%，費半漲逾4%。
道瓊工業指數上漲535.10點或1.63%，收33309.51點。
標準普爾500指數揚升87.77 點或2.13%，收4210.24點。
科技類股那斯達克指數勁揚360.87點或2.89%，收12854.80點。
費城半導體指數大漲121.80點或4.25%，收2988.71點。（譯者：陳正健）1110811
美國7月通膨降溫，低於市場預期，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）將放緩升息速度，美股今天大幅收漲，其中道瓊大漲500點以上，那指及標普漲逾2%，費半漲逾4%。
道瓊工業指數上漲535.10點或1.63%，收33309.51點。
標準普爾500指數揚升87.77 點或2.13%，收4210.24點。
科技類股那斯達克指數勁揚360.87點或2.89%，收12854.80點。
費城半導體指數大漲121.80點或4.25%，收2988.71點。（譯者：陳正健）1110811
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