美國7月消費者物價指數（CPI）優於市場預期，10年期美債殖利率降至2.74%。通膨降溫激勵美股周三（10日）3大指數開盤走高，道瓊工業指數上漲逾400點，那斯達克指數漲超過2%，台積電ADR漲約1.8%。
截至台北時間21點31分，道瓊工業指數上漲444.22點（或1.36%），報33218.63點；那斯達克指數上漲267.98點（或2.14%），報12761.91點；標普500指數上漲66.91點（或1.62%），報4189.38點；費城半導體指數上漲54.9點（或1.92%），暫報2921.81點。
5大科技巨頭齊漲，Meta漲逾4%，亞馬遜漲3.3%；銀行股同步上漲，漲幅普遍落於1%至2%之間；半導體類股方面，輝達、艾司摩爾漲約2%，超微漲近1%，台積電ADR和聯電ADR漲約1.8%。
美國周三公布最新CPI數據，市場原預期為8.7%，較前值9.1%回落，未料7月CPI年增8.5%，優於市場預期；扣除食品和能源成本等波動劇烈的7月核心CPI則年增5.9%，與前值持平，但也優於預期的6.1%，顯示能源價格下降，趨緩通膨。
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