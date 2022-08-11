《日股》日本股市11日休市1天 07:372022/08/11 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢山之日，日股11日休市1天，8月12日正常交易。 長虹上半年大賺半個股本 8月26日除息逾4元 《日股》午盤跌幅縮小 日股仍收黑 台股區間震盪 宜分批布局 #日股 #11日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 錼創科技-KY 18日以105元掛牌 13:522022/08/10 財經 《日股》晶片扯後腿 日股走跌 12:402022/08/10 財經 汎銓7月營收次高 8月11日競拍 04:102022/08/10 證券．權證 D級女星曾拍大尺度寫真辣爆 閃婚1年宣布懷孕 08:512022/08/10 娛樂 陸港觀盤－金融市值不再獨霸 留意科技、醫藥、消費 04:102022/08/10 全球財經 女星尪偷吃離婚「帶3子移居法國」突取消計畫原因曝光 10:392022/08/10 娛樂 長崎原爆77周年 岸田：勿重蹈覆轍 04:102022/08/10 焦點新聞 統一證統e貸 陪您走出疫情陰霾 04:102022/08/10 全球財經 蘋果王子郭明錤 金管會盯上 04:102022/08/10 財經要聞 半導體股開殺！台積電暴跌10元失守500 台股挫低逾150點 09:032022/08/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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