日本36歲知名女星渡邊杏是資深男星渡邊謙的女兒，2015年和東出昌大結婚並生下3名孩子後，原本是人人稱羨的螢幕夫妻檔，不料丈夫卻在20202年與女星唐田英里佳爆出婚外情，因此心死離婚獨立撫養3名幼子，並宣布將帶孩子搬離日本移居法國。但近日卻傳出移居法國的計畫暫緩，原因曝光也再度引起熱烈討論。

渡邊杏自從與東出昌大離婚後，便擔起照顧3名孩子的重擔，也因此獲得大眾的憐憫，好感度更加提升，迎來更多廣告代言及戲劇邀約，但對這一切都感到心寒與疲憊的渡邊杏來說，都無法撫平心中的痛。因此去年受邀上節目時，她便透露自己正在學法文，之後將會帶著3名孩子移居法國居住，一切重新開始，避免他們在充滿輿論的社會壓力下成長。

根據日本媒體的報導，渡邊杏公開移居計畫後就開始行動，於2021年底帶著3名子女前往歐洲參觀、考察當地環境，並預計在今年6月拍攝完電視劇《競爭的維護者》（競争の番人），於7月正式前往法國，未料7月份又加入劇場版《TOKYO MER～行動急診室》的拍攝，直到月底殺青都尚未出國。

而關於計畫延遲的原因，有知情人士透露，因法國於今年春天開始流行起傳染病「猴痘」，夏季又反常地出現異常高溫，讓渡邊杏不敢貿然行動，預計移居計畫將推遲到明年才進行。