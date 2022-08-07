日本知名女星竹內結子，出道多年擁有甜美臉蛋與清純氣質受到大眾喜愛，不料她卻在2020年家中輕生，獨留丈夫夫中林大樹照顧2名兒子，而她離世至今已2年過去，她的演員丈夫中林大樹與2名兒子的近況也曝光，再度引起高度關注。

竹內結子過去曾在2005年與男星中村獅童奉子成婚，但兩人的婚姻只維持短短3年就宣告離婚成為單親媽媽，不過竹內結子還是在2019年與公司後輩中林大樹再婚，2020年順利生下小兒子，甜蜜生活羨煞旁人。但沒想到2020年9月27日，她卻疑似罹患產後憂鬱於家中輕生，結束40歲年輕的生命，震驚各界，丈夫中林大樹也一肩扛起照顧2名幼子的責任。事隔2年，對於私生活相當低調的中林大樹，近日被人拍到他牽著小兒子現身關東濱海地區大賣場，購買兒童用充氣游泳池的身影，疑似準備帶著小兒子戲水，雖他的身材看起來有些發福，但整體狀態看起來相當不錯，似乎已十分適應單親爸爸的生活。

而根據日本媒體《女性SEVEN》的報導，中林大樹在竹內結子剛離世2個多月後就已帶著2名兒子搬離傷心地，在原本住的豪宅附近另外租屋，但他為了讓孩子們能在更好的生活環境下成長，已在今年春天搬到海邊生活。據他身邊友人透露，中林大樹因本身就是在奈良縣富含豐富的自然資源環境下長大，所以希望孩子也能盡量接觸大自然，因此他與就讀高二的大兒子溝通之後，在方便上學的範圍內選擇了到濱海生活，雖然這樣的變動可能會影響到中林大樹的工作，但身為單身爸爸的他還是希望能為家人努力、奮鬥。

附近的鄰居接受採訪時也表示，他們經常看到中林大樹一早送小兒子前往幼稚園，傍晚回家也是由他親自接送，偶爾還會看他出門買菜，相當用心照顧家庭。

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