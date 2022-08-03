南韓知名嘻哈歌手Gray（그레이），擁有俊俏臉蛋與高挑身材，加上超強饒舌功力，帥氣指數爆表，被譽為「嘻哈界南柱赫」，另外還曾受邀擔任選秀節目《Show Me The Money》、《高等Rapper》的音樂製作人，展現卓越的音樂實力，使人氣不斷飆升。日前他受邀前往英國倫敦音樂節擔任表演嘉賓時，竟遇到熱情粉絲突然朝向他丟出性感內衣，但他卻做出「驚喜反應」，令台下觀眾瞬間嗨爆。

Gray近日受邀前往英國倫敦音樂節擔任演唱嘉賓，而在演唱到一半時，突然遭台下一名熱情的女粉絲「投擲大紅色胸罩」，他發現後也立即將對方胸罩撿起，逗趣的在自己胸前比劃一番，但沒想到胸罩鉤子卻不慎勾住他的上衣，怎樣都拿不下來，他索性將胸罩掛在腰上，舉起麥克風一邊演唱，一邊走到舞台邊尋求工作人員幫忙，還忍不住害羞表示「oh my god」，讓台下觀眾瞬間笑翻。而影片曝光後也吸引大批粉絲轉發，直呼「Gray反應真可愛」。

事實上，在歐美國家向來有粉絲往舞台丟胸罩展現熱情的特殊文化，因此這種事情並不少見，與Gray一樣受邀登台表演的其他藝人如Loco、朴宰範以及女星Jessi也都同樣收到熱情粉絲所丟的胸罩，炒爆現場氣氛。