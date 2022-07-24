一名人妻在臉書分享，住附近的鄰居一家訂了很多漸層口罩，男鄰居免費送了幾包給她，但聊天過程中對方臉上的笑容逐漸僵硬，還急著告辭，她直到關上門之際，才驚覺剛剛忘穿內衣就應門，瞬間覺得好尷尬。

這名人妻在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露男鄰居23日上門拜訪，分送漂亮的漸層口罩，她歡喜接過手後連連向對方道謝，鄰居則笑著回應，「不會啦！我老婆買很多！」但她發現鄰居的笑容逐漸僵硬，接著突然生硬拜別告辭，她一頭霧水之際，才突然想起自己沒穿內衣就應門，崩潰直呼「尷尬死」。

文章曝光後，不少網友笑翻吐槽，「那位鄰居先生應該會每天都來送東西給妳」、「明天他可能會再過來」、「會不會他回去又整箱搬過來」、「很好阿！眼睛吃冰淇淋了」、「現在應該很多人想送口罩給你」、「這樣鄰居才會有動力一直送東西」。

也有網友認為，忘記穿內衣激凸事小，他曾經忘記穿衣服就應門，還有女網友分享迷糊經驗，先前買早餐時發現男店員一直盯著她看，後來才發現自己忘記穿內衣。