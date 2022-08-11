消息面：

1.美國總統拜登表示，美國消費者物價增幅趨緩，通膨大漲態勢看來比較溫和些，但當地民眾還是受到物價大漲影響。拜登指出，全球經濟情景不明朗，供應鏈斷鏈問題還是存在，加上新冠疫情隨時可能重現，但美國政府不會掉以輕心。

2.美國財政部表示，當地7月財政赤字2110億美元，較2021年同期減少30%，主因是新冠疫情趨緩，相關抗疫開銷減少所致。另外，7月稅收年增3%，支出則減少15%。美國本財政年度是從2021年10月開始，計算到2022年7月底的前10個月，財政赤字累計7260億美元，年減71%。

3.美國通膨未再續飆，聯準會升息幅度預估將減少，紐約金價漲跌互見，現貨金價一度連3天反彈，漲破1800美元大關，並在盤中創下5周新高，但尾盤翻黑跌0.18%，每盎司為1790.7美元。至於期貨金價收漲1.4美元或0.1%，每盎斯為1813.7美元。

4.美元匯價偏弱且創1個月新低，指數一度跌至104.51後出現反彈，最後收105.26，跌幅達1.025%。

5.美國汽油需求較預期來得好，國際油價回升下，紐約期油收漲1.43美元或1.58%，每桶為91.93美元。倫敦布蘭特期油收漲1.09美元或1.13%，每桶收97.4美元。同時，美國上周原油庫存增550萬桶，多於市場預期，創近幾周新高。

6.比特幣每枚在$24,359.89美元附近，上漲6.39%，朝2萬5美元關卡挺進。