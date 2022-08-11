產險公會今天召開會員代表大會，並改選理監事，改選結果泰安產險董事長李松季獲出席理事全票通過連任理事長，華南產險董事長(涂)志佶當選為常務監事，另外，由理事長提名並經理事會通過，聘請許榮賢常務理事為副理事長，陳燦煌為名譽理事長。

李松季指出，在任的前兩年，在同業的團結合作與監理機關指導下，業務均能穩定的發展，突破2000億元簽單保費收入新高。惟今年初以來，隨著新冠肺炎疫情的升溫與政府防疫政策的調整，對於產險業經營防疫保險產生了極大的波折，產險公會有鑒於各家保單條款互異，業者對眾多議題經常意見分歧，乃盡力透過常務理監事會及臨時理事會等討論機制，就具有共識部分，對外發表聲明並供業者參考，同時，在理賠方面，於不影響保戶權益及業者契約自由公平競爭的原則下，集合12家承作防疫保單會員公司指派理賠專責主管訂定了共同的「防疫保單理賠實質審查指引」。

在財務方面，協助業者爭取準備金沖減，以降低損益波動及增資壓力，期望對於整個產險業所造成的衝擊能早日落幕，並期勉大家重新再出發。

對於連任結果，李松季表示，期盼所有業者和諧自律，良性競爭，讓產險業的社會價值更為國人所肯定，整個產險業的專業社會形象也更加提升。

對於連任後努力的方向上，在車險方面，有四大努力方向，包括：研商「營業大型車駕駛人責任保險」汽車保險參考條款、研議計程車業者投保第三人責任險及旅客責任險採共保方式承保之可行性、汽車保險「產險聯盟區塊鏈」試辦計畫作業、微型電動二輪車將納入強制汽車責任保險承保範圍。

意外險則針對農業保險相關商品之研議、研議能源效率保險(EEI)、持續推廣資安保險做努力，也持續協助推動國際財務報導準則IFRS 17接軌。