迪士尼10日表示，旗下影音串流服務Disney+訂閱用戶在第二季已經累達2.21億人，超越網飛成為全球最大影音串流平台。後者訂閱戶數為2.207億人。

此外它還宣布從12月起將針對沒有穿插廣告的Disney+調漲月費到10.99美元、漲幅高達38％，不過在同時它仍會以目前訂閱價格，提供有廣告的影音串流服務。

迪士尼並在同一天發布到7月2日為止的會計年度第三季財報，經調整後的每股盈餘為1.09美元，較上年同期增長36％。至於整體營收也成長26％到215億美元，兩者均超出市場預期。