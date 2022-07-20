網飛（Netflix）第二季用戶數減少近100萬，並未出現該串流媒體巨頭先前所警告的最壞情況，該公司並看好第三季將重拾用戶增長，受此激勵，網飛周二盤後股價大漲8%，延續稍早前在一般交易時段勁揚5.61%的上漲氣勢。

其他串流媒體個股亦隨之走高，Roku盤後漲2.7%，華特迪士尼派拉蒙全球上漲約1%。

由於投資人對網飛的長期前景感到擔憂，今年以來網飛股價已經下跌約67%。

網飛公布第二季減少97萬名會員，這個數字還不到該公司4月警告將減少200萬用戶的一半。

執行長Reed Hastings表示，畢竟網飛仍是流失了訂戶，這讓我們沒那麼興奮，但展望未來，串流媒體將無處不在，我們非常看好這個事業。

Hastings認為新一季的《怪奇物語》（Stranger Things）是用戶減少沒那麼多的主要原因。該科幻影集是網飛歷來最多人觀看的英語節目。

投資人認為第二季財報顯示就算全球經濟動盪，以及其最大市場美國和加拿大出現飽和跡象，但網飛仍可找到新用戶。

這家全球最大的串流媒體服務公司並宣布明年將推出有播放廣告的訂閱選項，但也警告強勢美元將衝擊海外的訂閱業務收入。

上周網飛宣布將推出有廣告的低價訂閱方案吸引年輕用戶，並宣布微軟將成為這項新業務的技術與銷售合作夥伴。

網飛第二季在美國和加拿大流失約130萬名用戶，在歐洲、中東和非洲市場流失77萬名用戶，但是在亞太地區新增近110萬名訂閱會員。

網飛在周二給股東的信中表示，近來用戶減少的原因很多，包括密碼共享、市場競爭和經濟低迷不振，解決的辦法之一是限制密碼共享。該公司正在拉丁美洲測試兩種選項。

儘管會員流失，但網飛仍在串流產業仍占有主導地位，其全球付費用戶達到近2.21億個。共同執行長Ted Sarandos表示，全球仍有數十億人尚未訂閱網飛，我們認為仍有相當巨大的成長空間，我們現在遭遇了一些阻力，但我們會克服它。

該公司預估第三季用戶將成長100萬，雖然不如分析師所預估的增加184萬個用戶，卻扭轉了上半年用戶流失的劣勢。

網飛公布第二季每股盈餘為3.20美元，優於市場預估的2.94美元。營收年增9%，為79.7億美元，不如市場預估的80.4億美元。網飛將之歸咎於強勢美元，該公司表示，如果排除匯率影響，營收會成長13%。