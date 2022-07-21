電動車大廠特斯拉上季獲利表現意外強勁，接連調漲暢銷車款價格有助於緩解中國防疫封鎖造成的生產衝擊。執行長馬斯克並預期通膨將在年底緩解，強調特斯拉沒有需求問題。周三特斯拉盤後股價上漲1.45%，報753.30美元，稍早前一度漲逾4%。

與去年11月創下的歷史高點相比，特斯拉股價已下跌約40%，自今年初以來則下跌約30%。

馬斯克在法說會上駁斥全球經濟問題將打擊對特斯拉電動車的興趣，儘管車價已經漲到他所說的「令人尷尬的程度」。特斯拉長程版Model Y電動車目前在美國的售價為65,990美元，自2021年初以來已經調漲逾30%。

德銀分析師Emmanuel Rosner在財報出爐前即表示，由於調漲價格和削減成本，特斯拉或許會給投資人帶來驚喜。

特斯拉向投資人表示公司將迎來「破紀錄的下半年」，並重申其數年內年交車量平均成長50%的目標維持不變，但並未就2022年的交車給出具體目標。

特斯拉的上海廠以創下新高的6月產量結束第二季。馬斯克表示，柏林和德州新廠的目標是到今年底每周生產5,000輛車，柏林廠在6月每周產量已經達到1,000輛。

馬斯克此前曾表示，柏林和德州新廠是「巨大的金爐」，又稱他對經濟有一種「超級糟的感覺」，並表示特斯拉需要裁員約10%。

在特斯拉公布財報後，摩根士丹利出具報告指出，基於在增加新產量方面的挑戰，尤其是柏林廠，我們已經對特斯拉近期可能面臨的獲利阻力做好準備。

特斯拉高層坦承一些舊世代晶片供應持續緊張，但表示晶片和電池供應沒有太大問題，除非又因為防疫而停工。

特斯拉公布第二季總營收為169.3億美元，較去年同期成長42%，但較第一季（187.6億美元）下滑9.7%，打斷了連續好幾季創下歷史新高的記錄，且不及分析師預估的171億美元。

第二季經調整後每股盈餘年增57%、季減29.5%，為2.27美元，但優於分析師預估的1.81美元。

受通膨影響，其電動車毛利率為27.9%，較去年同期和上一季下滑。

特斯拉在本月初公布第二季電動車交車量為254,695輛，較去年同期成長27%，但較第一季下滑近18%，打斷自2020年底以來連續實現季增長的記錄。

出售碳權進帳3.44億美元，年減近3%。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，特斯拉穩健的業績表現再次彰顯出該公司在應對全球供應鏈和物流挑戰方面表現出色，比大多數傳統汽車製造商更能經得起這場風暴。

在比特幣投資方面，特斯拉表示公司已經將大約75%的比特幣轉換為法定貨幣，為資產負債表挹注9.36億美元現金。

馬斯克在電話會議上表示，特斯拉在不確定中國的防疫封控要持續多久時，賣出了比特幣以提高流動性。目前特斯拉尚未出售任何持有的狗狗幣（Dogecoin）。

馬斯克表示，這不該被視為特斯拉對比特幣做出了某些定論，他並表示特斯拉對未來加碼加密貨幣仍抱持開放態度。

馬斯克去年5月曾表示特斯拉不會出售持有的比特幣。

Hargreaves Lansdown分析師Laura Hoy表示，出售比特幣指出了特斯拉投資案一個重要的部分，就是該公司古怪的老闆。雖然馬斯克令人印象深刻的創新給特斯拉帶來許多幫勵，但其獨特風格也開始引發治理問題。