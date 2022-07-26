軟體大廠訊連科技（5203）26日舉行法說會，第二季稅後淨利突破1億元，年增70.9％，主要是受惠於業外獲利貢獻所致。不過董事長黃肇雄表示，第二季本業部分也迎來好消息，包括三大成長型產品線合計營收正式突破千萬美元，年增22％，人臉辨識業務獲得戰略意義客戶以及合作夥伴。展望下半年，預期成長型產品線將穩健成長，年增率有望逾一成，人臉辨識部分則要到2023年才有較明顯貢獻。

訊連公布第二季以及上半年營運表現，第二季營收4.42億元，年增4.9％，營業利益在研發費用、推銷費用增加兩大因素影響下，年減5.4％。第二季稅後淨利1.01億元，年增七成，每股盈餘1.28元。

上半年訊連淨利達1.43億元，年增61％，每股盈餘1.83元。訊連第二季與上半年獲利增加，主要是因為業外進補，主要貢獻來自於外匯收入，以及不再認列轉投資玩美移動之虧損，另外訊連也轉投資另一家上市公司，在第二季帶來4,000萬元的其他收人。整體第二季業外收入6,125萬元，年增6.77倍、季增81％。

黃肇雄說，訊連轉型完成，2022～2024年開始第二階段成長期，目前來看，三大成長型產品線穩健發展，第二季營收正式突破千萬美元，年增22％，佔總營收比重也從三年前的35％，成長至68％。

此外，訊連從2018年以來轉型訂閱制，其營收已經成長13倍。至今年第二季訂閱制營收達725萬美元，年增25％，佔公司營收達48％。

黃肇雄表示，訊連近期推出影片、海報、廣告的模板，讓店家、網紅、部落客等可以直接選用，此一部分採取訂閱制，看好將可以維持用戶高黏著度。

展望接下來營運，黃肇雄預期，三大成長型產品線中，B2C Creativity電腦創意編輯軟體、Mobile App手機行動創作應用程式兩部分將有望穩健成長，增長率有機會逾10％。而人臉辨識部分，近期陸續取得戰略合作夥伴與客戶，不過因為此一業務仍在早期拓展階段，預期要到2023年才會有比較大的營收貢獻。