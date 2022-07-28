體育用品製造商Puma周三公布了優於預期的第二季獲利表現，並上調全年營收展望；該數據顯示出Puma應對中國逆風的能力要強過愛迪達。

Puma第二季稅息前獲利(EBIT)為年增34.4%，來到1.46億歐元，表現優於分析師平均預測的1.29億歐元。

Puma上調今年營收成長目標，從先前的至少10%，上調到約15%左右；全年EBIT財測目標不變。

接續著愛迪達在本周指明中國防疫封鎖的衝擊，Puma執行長Bjorn Gulden周三指出，公司「不指望中國市場在2022年出現成長」。執行長也表示，過去幾年加大對研發、創新和產品開發的投資，現在骰產生回報。

第二季經幣值調整後銷售增加18.4%，來到20.02億歐元，並且在所有產品類別都出現成長。

愛迪達將中國市場的失敗歸因於防疫封鎖；而Gulden則認為，主要原因是中國民眾對西方紡織企業的抵制，以及因新疆問題在社群媒體對西方企業的攻擊。

Gulden說，確實看到整個世界的不確定性在增加，「但是我對於Puma品牌所處的整個產業依舊感到樂觀」。