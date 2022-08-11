基隆百福社區某知名月子餐廳遭控，盧姓負責人掏空公司、惡性倒閉。（陳彩玲攝）

任職會計的郭姓員工表示，7月底舉行勞資協商會議時，老闆承諾8月10日一定會發薪，但自8月2日失蹤至今。（陳彩玲攝）

基隆百福社區某知名月子餐廳遭控，盧姓負責人掏空公司、惡性倒閉，積欠20名員工、近20間廠商薪水及貨款，總計約310萬元。任職會計的郭姓員工表示，7月底舉行勞資協商會議時，老闆承諾8月10日一定會發薪，但自8月2日失蹤至今，要求3日內出面處理，否則將委託律師向地檢署舉發。

有員工透露，公司原本是一名呂小姐登記為負責人，且由本人實際經營，2017年8月8日將負責人變更為其男友盧先生，此外，更在2021年7月22日另行設立資本額500萬元公司，期間2家公司款項互通，且呂小姐也持續負責公司經營。

郭姓員工表示，盧先生7月20日突跑到廚房，向在場5名員工宣布公司只營業到7月31日，要大家幫忙通知此消息。她提及，6天開始出現異狀，盧先生竟跳過會計，親自帶著公司大小章到處收款，並以「客戶匯款帳號有誤」為由，要求員工將已收取款項退還給客戶，但經查實為騙局，要求舉行勞資協商會議。

郭姓員工指出，盧先生在勞資會議承諾會在8月3日、5日與員工協商資遣費，並於10日發放薪水，但人卻自8月2日開始失蹤，並未在時間內發放薪資，手機也轉成空號；後續更從廠商口中得知，這段期間，前負責人呂小姐帶著公司大小章，與多間廠商公司終止合作關係，質疑2人惡意掏空公司。

市議員鄭文婷指出，經員工結算公司負責人總共積欠20位員工7月份薪資、資遣費共160萬元，以及廠商貨款150萬元，呼籲前後2位負責人出面善後，若3天內仍未處理，員工將委託律師向地檢署舉發2人違法行徑。對此，記者撥打呂小姐電話沒有接聽。