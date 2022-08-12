元太12日宣布，榮獲第二屆「TSAA台灣永續行動獎」肯定，以社會共融、綠電及電子紙產品等ESG永續專案，一舉抱回金、銀、銅三項大獎，包括「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案獲頒「SDG 4教育品質－金獎」、「多元綠電邁向淨零之路」專案獲得「SGD 7可負擔能源－銀獎」、以及「電子紙致能永續零售」之業務經營獲得「SDG 12責任消費－銅獎」等三項大獎。

元太董事長李政昊表示，元太以環境永續與獲利成長齊步並進為目標，用核心產品電子紙所具備獨特的環境與視覺友善特性，連結ESG三大面向，架構出專屬於元太科技永續發展的「P、E、S、G」四大構面。隨著公司逐步成長，我們將持續以低碳與節能的電子紙產品，投入更多心力與資源實踐PESG永續工作，達成公司承諾2040淨零碳排的目標願景。

本次獲得「SDG 4教育品質－金獎」的「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案，運用視覺友善的電子紙與豐富的電子書內容，消弭偏鄉學習資源落差。專案自2017年啟動後，連續5年於5個縣市內的98所國中小與19座圖書館建立行動圖書館，落實聯合國永續目標「SDG 4教育品質」。

元太於2015年起，即自主性的投入綠電與再生能源憑證認購，2020年簽訂台灣第一度綠電直轉供電交易合約，2021年開始供電並陸續簽訂直轉供電合約與評估多元綠電的措施。透過逐年提升再生能源使用比例，預計於2022年底達到10％再生能源（RE10），2025年達成40％再生能源使用（RE40），並於2030年達成全球廠區100％使用再生能源的RE100目標。元太採取積極行動獲取多元綠電，助益公司邁向淨零之路專案，亦獲得台灣永續行動獎「SGD 7 可負擔能源－銀獎」肯定。

在「電子紙致能永續零售」的業務經營，運用超低耗電的E Ink電子紙，與生態圈夥伴打造取代一次性使用的紙質價格標籤「電子貨架標籤」與「電子紙廣告牌」應用。以電子紙為核心顯示介面的「電子貨架標籤」結合系統整合夥伴的智慧零售解決方案，協助零售業者加速數位轉型中，加速實現淨零碳排（Net Zero），獲得「SDG 12責任消費－銅獎」。