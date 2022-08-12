惠譽評級最新統計，中國大陸貨幣市場基金（MMF）市場在2022年第二季度首次超過歐洲，成為世界第二大市場，約佔全球MMF資產的18％，僅次於美國（55％）和歐洲（17％）。

貨幣市場基金為法人機構的短期資金停泊工具，與股市資金有蹺蹺板的互動角色。在中國大陸，MMF以16％左右的5年複合年增長速度，快速擴張。中國資產管理協會的官方數據，2022年5月，管理總資產（AUM）達到創紀錄的人民幣11兆元，6月份略有下降到人民幣10.6兆元。

惠譽指出，2015年以來的監管改革，使得大陸MMF更接近國際標準，2022年的監管改革提案側重於被歸類為「重要」的大型MMF，這些基金會受到更嚴格的規則與限約。雖然如此，中國的MMF與西方市場的MMF之間仍然存在巨大差異，而惠譽授評的中國MMF也不會受到影響。

惠譽分析，隨著近年來最大型基金出現萎縮，資金被轉入其他基金，中國大陸的MMF市場也變得更加多樣化。最大型MMF和前五名MMF的市場占比，分別從2014年30％和60％的高點，在2022年6月下降到7％和15％。

另一部份，隨著短期利率下行，中國MMF收益率從2020年底的2.7％，在2022年8月降至1.6％以下。惠譽指出，該項水準接近2020年1.5％的最低水準，預計未來12個月中國大陸的政策利率將保持穩定，這將限制MMF收益率的進一步下行壓力。