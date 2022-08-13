美國前總統川普今天表示，「華盛頓郵報」宣稱聯邦調查局（FBI）探員本週突襲搜查其佛羅里達州海湖莊園，是為了搜尋有關核子武器的文件，是一場騙局。

川普今天上午在其新創的社交媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「核子武器議題是一場騙局（hoax）」，並將此事等同於俄羅斯干預大選、其兩次彈劾案以及穆勒（Robert Mueller）通俄調查等爭議。他說：「同樣一批骯髒的人參與其中。」

川普並未提供任何證據來證明他所謂的「騙局」，或他宣稱栽贓構陷的物證可能已被植入的說法。

他說：「為什麼FBI不允許在我們的律師或其他人在場的情況下檢查海湖莊園（Mar-a-Lago）？」

「華盛頓郵報」稱，FBI的行動是針對川普卸任後是否非法將文件紀錄從白宮帶走，美國司法部認為其中部分文件為機密文件。（譯者：楊明暐）1110812