為了善盡企業對客戶與社會之責任，並對環境有所保護與貢獻，寬頻設備領導品牌仲琦科技（2419）全力推行符合客戶環保要求的產品，推動綠色產品設計與生產，落實廢棄物管理並進行回收再利用，在環境保護工作上承諾，多年努力終有所得，仲琦科技總經理邱培舜表示，仲琦推行的"環境友善-包裝減量"專案喜獲『TSAA台灣永續行動獎』銀獎的肯定。

環境友善是企業賴以永續發展的根基，唯有在環境永續前提下，企業才得以長存與發展。在推動永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的過程中，著眼於此，仲琦從自身產品設計的環境友善角度切入，呼應SDGs目標12「責任消費與生產」的倡議，減少資源耗用的同時，間接減少溫室氣體的排放，為全球2050年實現淨零排放做出微薄的貢獻。

為達成目標，仲琦還特別成立了「產品包裝減量」專案小組，於清楚掌握產品各個過程碳排放的情況下，著手將各產品包裝「輕量化」，這樣不僅能減少耗材，也能減少運送過程中產生的碳排放，以對環保帶來貢獻。持續至2021年為止，總共4個機種進行包裝減量設計，減重13.7％至43.1％不等（平均減重約25.21％），等同於減少75.05公噸碳排放。

邱培舜表示，企業永續發展從每一個小小的行動做起，然後就能積沙成塔的匯聚更大的力量。包裝減量只是一個開始，仲琦未來仍會持續推動SDGs相關的行動方案、落實企業社會責任，與各位世界公民一起努力，創造一個更友善、共融的環境，進而實現企業、社會的永續發展。

除了身體力行節能減碳外，仲琦亦於今年6月出版首本『永續報告書』，揭露仲琦在環境（E）、社會（S）、治理（G）各構面的推動措施及績效。