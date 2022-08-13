美國網球公開賽將於本月底開打，喬柯維奇（Novak Djokovic）還懷抱著一絲希望，他因沒打COVID-19疫苗而無法入境美國、加拿大，他已經被迫放棄西南公開賽（在美國辛辛那提）。美國疾管中心CDC本周宣布，未打疫苗者接觸感染源之後不再建議他們接受隔離，未來可能對相關政策做出調整。

CDC科學家Greta Massetti指出，打過疫苗的人和先前染病痊癒的人，都比較不容易陷入重症，所以接下來的防疫指南方向不會特別區分這兩類人。喬柯維奇先前已經不只一次染病，他都很快痊癒而且無症狀。

然而喬柯維奇不是美國居民，CDC目前未提到他們的防疫指南是否會涵蓋境外人士，他們在網站的入境指示部分提到「CDC正在檢查此頁面以符合更新後的指南。」

上個月收獲溫網冠軍之後，喬柯維奇至今沒有辦法來北美參加硬地賽季，這也是他相當拿手的場地。如果CDC網開一面，生涯21座大滿貫單打冠軍的喬柯維奇就有機會在美網追平「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的22冠紀錄。美國有4位共和黨議員聯名寫信給總統拜登（Joe Biden）請求他放喬柯維奇入境比賽。

有球迷感嘆最近幾次的大滿貫都該打上星號，包括喬柯維奇因為疫苗問題無法參加澳網，球王麥維德夫（Daniil Medvedev）因為俄烏戰爭遭到溫網封殺，現在美網又擋了喬柯維奇，球迷其實也很希望看到頂尖好手對決。