國民黨副主席夏立言近日訪問大陸，引發爭議，世新大學副校長李功勤認為，國民黨最大優勢就是能同時保持對美國和中國大陸雙邊友誼，這也是和民進黨將台灣推向戰爭危機最大的不同。他認同夏的出訪，也希望除了關心台商、台生外，也能向大陸反映恢復陸生來台求學，及恢復陸客赴台自由行政策，讓雙方人民交流，增進彼此的感情和同理心。

世新大學副校長李功勤13日受訪表示，夏立言訪陸是在適當時機做了正確的決策，因為在美國抗中氛圍之下，台灣被迫做為一顆棋子，再加上裴洛西的訪台，夾雜個人利益，衍生解放軍對台軍演，實際上已經壓縮台灣在海空領域空間並且瀕臨戰爭邊緣，他認為夏此趟訪陸之行，除了慰問台商、台生之外，也可與中共有所對話，讓陸方了解台灣人民的心聲，並藉此表達台灣人民不受任何外力威脅的決心。

李功勤說，一個政黨必須凸顯自己特色，國民黨最大優勢就是同時保持對美國和中國大陸雙邊友誼，這也是和民進黨將台灣人民推向仇中的戰爭危機最大的不同，但他也認為，國民黨內的雜音，顯示許多藍營地方政治人物為了選舉而反對，除了看出國民黨的不團結外，也反映缺乏「親美友日和中」的強力論述之困境。

李功勤表示，他支持夏此次赴陸，並希望能傳達讓對岸恢復陸生來台求學，及恢復陸客來台自由行觀光，讓雙方人民交流增進彼此感情和同理心才是最重要工作。若此次有很多議題限於時間無法一次談完，他認為國民黨主席朱立倫可以定期組團赴對岸，就不同議題和大陸協商，譬如近期許多被禁輸往大陸的台灣農漁產品問題，都可和陸方溝通。

「不要怕被抹紅，因為這正是國民黨的價值所在，也是和民進黨將台灣推向兵凶戰危的最大不同之處了！」李功勤說。