入行超過28年的香港男星古天樂，拍攝過近百部電影作品，是香港的代表性男神，曾成立基金會捐贈款項助落後地區建立小學，樂心公益的形象獲得許多人敬佩；近日他監製及主演的電影《明日戰記》在大陸上映，不過疑似票房成績不理想，讓古天樂忍不住在戲院落淚。

電影《明日戰記》在大陸上映，做為監製及主演的古天樂近日勤跑宣傳，電影官方抖音帳號上傳一段影片，透露古天樂當天宣傳活動看似開心，其實在活動開始之前古天樂已經得知票房表現不佳，他低頭看著手機內容抿嘴，似乎是想說什麼，最後卻又全吞進肚子裡，依然面帶微笑現身宣傳場地，禮貌和現場影迷揮手致意，在現場古天樂被觸動情緒，忍不住拿著面紙擦淚，影片字幕寫下：「別人只看到他表面有多開心，只有我知道他背後有多痛」、「這世界就是這麼殘酷，努力10年就是沒有回報」。

官方小編表示，「這是古天樂非常在意的一部電影，他不想用很多功利的話去讓大家買票，他用自己的真誠與觀眾溝通。這就是古天樂的魅力和倔強。」根據大陸統計數據，《明日戰記》最新票房達3.1億人民幣（約台幣13億元），不過古天樂電影投資額高達3.9億人民幣（約台幣17.6億元），再加上戲院拆債等因素，且電影在各家影院排片量較少，要回本似乎有些難度。

古天樂在戲院哭了。（圖／翻攝自抖音／電影明日戰記）

許多網友鼓勵：「校長我已經很盡力了，包了兩場請員工們看」、「一出來，我就看了」、「不要灰心哦，我今晚帶孩子去看」、「明日戰記我號召全公司去看，因為古天樂又能蓋小學了」、「這部片成本太高了，基本不可能回本，我很想去影院支持，可是有疫情」、「主要是，都沒聽說這個電影啊…宣傳不到位？」