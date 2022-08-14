繼12日發出2022年首個高溫紅色預警（最高等級的高溫預警）後，大陸14日再發高溫紅色預警，這也是連續25天公布高溫預警。高溫帶動用電大增，多地雖已啟動有序供電，但是在燃煤發電需求增加下，煤價自第二季以來呈現淡季不淡、居高不下的情況。

綜合陸媒報導，大陸多地14日飆破史上最高溫紀錄，浙江省杭州市、安徽省馬鞍山市14日最高溫分別達到41.7度C、42.7度C，打破當地觀測史氣溫最高紀錄。此外，重慶市北碚區、奉節縣同樣刷新史上最高溫紀錄。

入夏以來，大陸各地用電大增。其中，上海市已出現多個逾40度C高溫天氣，持續高溫天氣導致生產、生活用電不斷攀升，上海用電負荷處於歷史高位。國網上海市電力公司統計，7月上海城鄉居民用電量年增38.41％。8月首周，上海城鄉居民用電量年增40.24％。

值得注意的是，浙江省、安徽省、江蘇省等地用電吃緊，多地啟動「有序用電」（意指錯開用電高峰期不同用戶的用電），要求工業企業錯峰生產、保障民生用電，並發出節約用電倡議書。

大陸多家煤炭企業指出，2022年上半年，煤企業績大增的主因是報告期內煤炭價格高位運行。上半年，煤炭市場供需關係發生變化，在大陸大範圍持續高溫背景下，用電需求遽增，由於大陸電力資源結構仍以火力發電為主，促使煤炭需求攀升。整體而言，上半年煤炭市場處於供需趨緊狀態。

煤炭期貨方面，大陸動力煤期貨主力2209合約12日收跌0.96％，跌至每噸人民幣（下同）850.2元，但與2021年12月8日的階段低點每噸671元相比，上漲26％。