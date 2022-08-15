美東時間周日（8月14日）晚間美股主要指數期貨全面小跌，準備迎來重量級零售業的業績發布。此前美國7月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）均釋出通膨或許已經到頂的跡象，帶動美股主要指數周線再度收高。

目前道瓊指數期貨下跌75點或0.22%，報33,643點。標普500指數期貨跌0.25%，那斯達克100指數期貨跌0.24%。

上周標普500指數收漲3.25%，那斯達克指數周線漲3.8%，均為連續第4周收紅，並雙雙創下2021年11月以來維持最長的連續升勢。道瓊指數周線漲2.92%。

上周五標普500指數收在4,280.15點，突破了位在4,231點的重要技術關卡，這表示該指數從今年1月創下的歷史高點暴跌以來，現在已經收復了一半的失土。對於某些指標，回彈50%就意味著進入牛市。BTIG技術分析師Jonathan Krinsky表示，標普500指數突破該關卡，意味著這是一個新的牛市，而非只是熊市反彈。

標普500指數在7月上漲9%，截至上周五收盤，8月以來上漲3.6%。

上周公布的數據顯示美國通膨壓力可能正在緩解，激勵美股進一步走高。美國7月CPI與6月持平、PPI意外下滑，而進口價格的跌幅亦超出市場預期。

這讓那些強力主張6月中旬的低點已是周期底部的投資人鬆了一口氣，但也有許多人抱持較為謹慎的看法，認為一個月的數據未必成為可靠的趨勢。

摩根士丹利周日表示，儘管多頭可能認為這是美股自6月低點反彈以來的又一次勝利，但空頭仍將重點放在年底財報和利潤方面的風險，這可能破壞那些太早開始慶祝的派對。

投資人將關注家得寶（Home Depot）、沃爾瑪和Target等大型零售商在本周發布的財報，並尋找通膨、全球經濟情勢不明、供應鏈之亂等宏觀經濟問題如何影響這些公司上季業務的相關線索。華爾街預期可能會有一些公司的獲利表現令市場失望，有些公司可能下修全年展望。

隨著美股財報季即將結束，根據Refinitiv調查，標普500指數成分股中已有逾9成公司公布成績，其中約78%獲利優於市場預期，帶動標普500指數所有成分股上季整體獲利較去年同期成長9.7%。

本周將公布的零售銷售數據也將是本周市場關注焦點。