拜民間消費力增加之賜，日本4到6月GDP繼續成長且連3季走高。景氣雖復甦，但日本家庭也正面臨著通貨膨漲影響，東西愈來愈貴的生活壓力。

日本政府15日表示，上季GDP季增年率為2.2%，高於2022年前3個月的0.1%，卻比市場預估值2.5%略低些。其中，占日本GDP比重過半的民間消費雖成長1.1%，但也比預估值1.3%要少一點。

不過，日企的資本支出增加1.4%，高於預估的0.9%。至於對日本GDP貢獻度約為0.1%的外部需求，上季並沒有明顯消長。礙於消費力尚未全部回歸，日本經濟成長在全球主要經濟體中，算是處在後段班的。

日本央行曾表示不會貿然升息，除非看到日本民眾普遍有加薪。但專家學者認為，目前全球經濟成長前景不明，不被裁員減薪就不錯了，遑論還想加薪。因此，就算日本也有通貨膨脹問題，在與美國利差持續擴大之下，日幣應該還是會維持一段時間走貶。