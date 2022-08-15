南市府配合中央政策積極推動「地方創生計畫」，協助產業深根與轉型，截至今年7月底共通過官田、左鎮、鹽水、新營、北區等5案計畫，獲得約1.2億元補助，此外尚有七股、學甲2案正積極向中央核定計畫中，展現台南各地獨特風情。

「地方創生」是因應偏遠地區人口外移、經濟衰退等問題而展開一系列的地域活性化政策，希望幫助地方結合地理特色及人文風情，發掘地區獨特性及發展特色產業。

台南市長黃偉哲表示，台灣目前已是「高齡社會」，而依據國家發展委員會推估2025年將邁入「超高齡社會」，城鄉發展差距逐漸擴大，而地方創生計畫目的就是發揮地區文化產業特色，也讓青年人能回到故鄉發展，以改善高齡化、少子化、城鄉發展不均等問題。

為加速推動地方創生計畫，南市府團隊除了積極協助向中央爭取預算，另外更指派專家協助各區公所或團體研擬相關計畫及提供諮詢服務，而除原有的區公所整合提案外，自2021年起新增多元徵案，改由團體單獨提案而不透過區公所送件，使得民間多元靈活的創意思維可以大展長才，發展出更多獨特的創生事業。

黃偉哲補充，臺南現有的地方創生著名案例有官田區的「菱炭森活館」及「大隆田地景改造計畫」、後壁區的「俗女村」及「璞育教育文創園區」、新化區及左鎮區「老街活化」、新營區「隱新營」。

多元教育暨創作探討實驗計畫」、北區「阿嬤妳看市集」，此外目前還有七股區「極西點-七股魅力漁村創生計畫」及學甲區「打造學甲人文數位小鎮計畫」正在積極向國發會審查中，希望未來除能帶動當地整體發展，也能成為其他地區的標竿範例，讓台南不只是高科技智慧城市，也能成為發揮各地獨特風格魅力的多元文化城。

台南市經發局局長陳凱凌表示，行政院2019年宣誓為「台灣地方創生元年」，核定地方創生國家戰略計畫，就是要透過提升在地文化，發展特色產業，經發局除積極協助推動計畫外，後續也辦理多場講座及說明會，9月8日即將舉辦「發掘臺南地方創生故事」活動工作坊，特別邀請財團法人臺灣地方創生基金會董事長陳美伶來分享寶貴的經驗。