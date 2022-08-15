據民調機構Opinium的調查，在英國下任首相的競選當中，現任外相特拉斯(Liz Truss)領先了前財政部長桑納克(Rishi Sunak)有22個百分點。

受調查者的保守黨成員，他們當中有61%決定投給特拉斯，而前財長僅獲得39%支持，差距22個百分點。

執政的保守黨有約20萬名黨員，將投票決定首相強生(Boris Johnson)的繼任者。在包括投票意向不明的人，調查總樣本為570人，其中29%說，他們已經投下票，47%說他們已決定好投誰，19%說意向仍不確定。

該調查在8月8日至12日進行。投票可以已通訊郵寄進行，結果將在9月5日公布。

調查指出，支持特拉斯的三個主要理由，其一為不喜歡桑納克，第二為特拉斯讓人覺得更為可信任，最後為她一直忠實地支持強生。而桑納克最後的提出辭職，為讓強生倒台的主要力量。

桑納克的支持者認為，前財長較熟悉經濟，在兩個候選人當中較為有能力和有智識。