桃園15日新增1973例本土確診個案，其中65歲以上個案占8.92 ％、18歲以下個案占24.18％，衛生局長王文彥說明，今天的確診數較14日下降15.10％，但較上周8日上升16.54％，呼籲民眾在下波疫情上升前，儘速至市內合約院所預約接種疫苗。

王文彥表示，變異株可能進入社區風險威脅持續存在，提醒民眾只要符合接種資格對象就要儘速接種疫苗，市內有合作的醫療院所資訊可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https：／／covid-19.tycg.gov.tw）查詢。另外，中央疫情指揮中心自15日起，實施第4輪家用抗原快篩試劑實名制及第3輪0至6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑，建議民眾也可以準備必要居家消毒及防疫用品。

王文彥盤點市內醫療量能，他提及桃園市居家照護目前在案數共1萬7675人，照護案件累計55萬6057人，已完成55萬2540人，累計完成率約99.4％。截至14日，桃園專責ICU開設44床、收治29人、空床數15床；專責病房456床，收治158人，空床數298床，收治比率約34.6％，醫療能量充足。