裴洛西訪台的風波尚未平息，接連著又有美國國會代表團抵台參訪。研究美中台關係的專家認為，弄清楚美方安排這次出訪的時間點非常重要，因為它將有極為不同的政治意義，據了解8月底還會再有一個團訪問台灣，未來需要更加關注北京的反應。

《德國之聲》引述華盛頓智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受美媒訪問指出，該訪團出訪台灣的計畫是「數月前」便規劃好的，並說8月底前應該會有另一個美國國會代表團抵台參訪。

專家認為，在中美關係如此緊張的時刻，弄清楚這次出訪是在裴洛西訪台前或訪台後策劃的非常重要。政治大學亞太研究國際博士學程的助理教授南樂（Lev Nachman）對《德國之聲》表示，在美中試圖於緊張關係中找到共同點時，清楚瞭解這些信息有利於美國展現其立場，如果這次出訪是為應對中國近期的軍事威脅而安排的，這便是華府發出了一個非常明確的信息。如果不是為裴洛西訪台引發的後續效應而安排的，那就是另外一個明確的信息。

國立師範大學國際台灣學研究中心的顧問葉介庭則認為，台灣公眾應該樂見又有美國國會代表團訪台，因為他們不認為裴洛西訪台是一個「危機」，反而將這些出訪視為美國國會與台灣之間長期友好關係的象徵，會產生正面影響。該次行程引起美國外交政策圈的一些討論，這次的出訪則是證明美國國會並未大幅改變其對台政策的立場。

政大學者南樂認為，這次共軍有可能再次派機艦越過海峽中線，由於這次訪問距裴洛西訪台時間很短，北京可能會將這2次出訪視為同一事件處理，延續對裴洛西訪台後所做出的回應。台師大的葉介庭表示，北京明顯利用裴洛西訪台來升高台海緊張局勢，而接下來中共必須衡量的是，他們是否在每次有美國代表團訪台都必須要做出同樣等級的侵略性回應？或是承認自己在裴洛西訪台時反應過度？

裴洛西訪台後，關注台美關係的多位學者曾直言，美國政府應該考慮以更低調卻實質的方式去發展與台灣的關係，而非繼續著重在高調的象徵性官員或國會議員出訪。

葛來儀表示，「我不希望美國幫助台灣是為了讓美國自身感覺良好，或是因為任何人的個人豐功偉業或個人議程。我想確定的是，無論我們為台灣做的是什麼，都會強化台灣、都會確保台灣的安全和繁榮。」南樂表示，裴洛西訪台引起不少專家爭論這到底會為台灣帶來什麼實質的好處，這次美方代表團再度出訪，各界有可能再次進行類似的討論。葉介庭則認為，台灣公眾清楚瞭解中美台3方關係當中存在的風險與利益，而雖然美國國會代表團訪台主要是象徵意義居多，但台灣公眾還是會讚賞美國以行動來支持其挺台的言論。