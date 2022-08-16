大陸已連續第7個月減持美國國債，持倉規模降至12年來最低。根據美國財政部在美東時間15日公佈的2022年6月的財政部國際資本 （TIC） 資料顯示，6月海外持有的美國國債在6月增加51億美元至7.43兆美元。其中日本6月所持美國國債增加126億美元來到1.2363兆美元，但大陸6月所持美債進一步減少130億美元，規模降至9678億美元。

另外第三大美債持有國的英國，6月也減持191億美元至6154億美元。

根據澎湃新聞報導，透過6月TIC資料顯示，日本去年11月所持美債為1.3286兆美元。從今年3月，在美國升息和日本寬鬆貨幣政策分化下，日本3月所持美國國債驟降至1.2324兆美元，月減739億美元開始，連續多月持續減持。但從TIC最新數據來看，日本減持美國國債的趨勢按下「暫停鍵」，但反觀大陸卻連續7個月減持美國國債，規模降至12年來最低。