中福（1435）及如興（4414）兩家上市公司，未如期於15日申報第二季財報。據了解，證交所今（16）日將公告兩家公司自18日起暫停買賣，受此利空消息衝擊，兩檔個股今天股價同步重挫，如興更數度打至跌停。

中福因原會計師事務所終止原委任查核簽證服務，致第二季季報無法如期申報，今天一早股價一度觸及47.1元大跌8.19％，隨後拉升至約49元附近，跌幅縮小至4％多，另如興股價則顯得相對疲弱，多維持大跌8％～9％以上至跌停價之間。