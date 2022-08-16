金門地區今天新增86例COVID-19確診者，累計1萬1526例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今日新增86例COVID-19確診者，已連3天降至百例以下，出現疫情可能逐漸緩和的跡象。縣府表示，部分染疫康復者仍持續有「長新冠」不適症狀，金門醫院規畫整合門診，提供醫療照護服務。

金門縣流行疫情指揮中心指出，部分染疫康復者仍持續出現胸痛或超過12周持續有疲倦、呼吸困難、認知功能障礙、睡眠障礙等症狀，對日常生活或身體活動功能造成影響，可能與「COVID-19急性感染後徵候群」有關，或稱「長新冠」。

金門醫院已於今年3月開辦「COVID-19染疫康復者整合門診」，確診者在解隔後半年內，仍有COVID-19急性感染後症候群且有整合醫療需求者，可於該院內科胸腔科門診，透過跨科別整合團隊醫療、社會資源轉介及長照轉銜服務，促進染疫康復者回歸日常生活品質。

金門地區今天新增86例COVID-19確診者，累計1萬1526例，約占常住人口17.35％(含軍人、觀光客等來外來確診個案)，如依中央發布的病例數，則約占設籍人口8.1％。機構收治中48例，其中無症狀或輕症41例、中症4例、重症3例。確診者居家照護人數710人；確診者解除隔離1萬752例。