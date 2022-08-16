A股16日個別發展，上證指數收市微升1點，終止連跌兩日。兩市成交合計增至人民幣（下同）1.02兆元。

上證指數最多升18點或0.58％，高見3,295點後受壓，大盤一度倒跌4點或0.14％，低見3,271點，全日收報3,277點，微升1點或0.05％，成交4,092.1億元。

深成指最多升93點或0.75％，高見12,553點，最多跌18點或0.15％，低見12,441點，全日收報12,470點，升9點或0.08％，成交6,109.84億元。

滬深300指數報4,177點，跌7點或0.19％；創業板指數報2,731點，升12點或0.47％。

路透引述消息人士報導，大陸金融監管部門推出新措施緩解開發商流動性壓力；由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。消息推動房地產股升逾1％。

其他類股個別發展，船舶製造股升逾2％；電力、石油、水泥、鋼鐵股升逾1％；煤炭、化工股走穩；有色金屬、生物製藥、金融股偏弱。