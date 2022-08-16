柬埔寨詐騙近來引發熱烈討論，一名曾在首都金邊工作的台灣網友表示，其實詐騙園區在當地盛行的原因，是2019年強人首相洪森（Hun Sen）取消發放賭博牌照，華人大量出走導致爛尾樓、建商倒閉等亂象，大陸祭出嚴令禁止國人前往柬國，才會開始盯上各國華人。他更指出，這種亂象只有大陸出面嚴格禁止才有機會改善！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，西港2016年開始經濟起飛，當地最多的原本是白人觀光客，2019年由於禁賭令爆發華人出走潮，大量的爛尾樓、建商倒閉等亂象頻生，大陸人拚了命想圈錢回國，隨之而生的就是時常有為錢被腰斬、身首異處的事件發生，且加害、受害的都是大陸人。

原PO說明，之後大陸下令嚴查前往柬埔寨國人的文件，不合理就會直接拒絕出境，甚至直接銷毀護照，詐騙園區無人可用下，開始誘騙各國華人前往；去年中秋節就開始傳出消息，有台灣人開價2500美元的電腦維修員誘騙台灣人前往。

原PO提到，柬埔寨事件並非空穴來風，但也並非某些消息說的那麼嚴重，甚至有些人本來就知道是做詐騙，只是算不到自己會被關起來當狗罷了；原PO強調，強摘器官的移植並不會在柬埔寨進行，當地衛生條件爛到換了沒幾天可能就死了，所以都是輾轉送到海外進行，之前瘋傳的影像其實是疫情爆發時的俄國停屍間。

原PO分享，一般人在柬埔寨正常生活還是很舒適的，當地人對台灣人也很好，「有問題的是腐敗的收賄上層」，普通人可能連幫忙說話都會被關，且就連美國公開譴責人口販運問題、列入黑名單，柬埔寨也只是副首相韶肯出面辯駁幾句就沒下文，「其實柬埔寨園區這個事情若中國爹爹沒有出來嚴厲禁止，那中華人民共和國柬埔寨西港自治區是不會有改善的」，另外因為柬埔寨是軍權國家，園區背後靠山是軍人，「警察沒用的」。

原PO建議，國人到柬埔寨最好抱團行動、護照隨身收好，頂多落機辦團簽時收一下，若出關還要求拿走，國人應該要直接拒絕，不然就根本別出機場、直接大鬧。最後原PO提到，現在很多人會去早就知道是做詐騙，否則就是真的笨，對他們沒有用處，「那你的歸宿就是去海外拆零件（器官強摘）」。